Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Петербурге за последние сутки зафиксировали еще 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб во вторник, 15 сентября. Это на семь случаев больше, чем было выявлено в Петербурге днем ранее.

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Общий рост числа вновь выявленных случаев заражения наблюдается в Петербурге примерно с 20 августа.

Таким образом за всё время пандемии в городе выявили 39 681 носителя вируса. Выздоровело от COVID-19 за сутки вдвое меньше, чем заразилось: только 104 человека за минувшие сутки. Всего от болезни избавилось 27 294 петербуржца.

Добавим, в России за сутки подтвердили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Их общее число достигло 1 073 849.

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