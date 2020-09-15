Псков, , 10:39 — REGNUM Отопительный сезон в Псковской области начнется в первую очередь с социальных учреждений. Директора детских садов и школ могут подать заявку, чтобы отопление включили сразу, не дожидаясь низких среднесуточных температур. Об этом 15 сентября заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По словам губернатора, из-за многочисленных обращений жителей и эпидемиологической ситуации он принял решение начать отопительный сезон раньше наступления устойчивых заморозков. Так, отопление в дошкольные и школьные учреждения будет подано с официального обращения руководителей. А в жилищном фонде отопление будет подано в конце недели.

«В этом году, учитывая сезон распространения ОРВИ и риски заражения коронавирусом, необходимо сделать так, чтобы в домах было сухо и тепло. Сделаем всё возможное, чтобы люди не простывали и не болели», — пояснил Михаил Ведерников.

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