Ставрополь, , 10:27 — REGNUM Резервный фонд медикаментов и средств индивидуальной защиты (СИЗ) намерены создать власти Ставрополья. На эти цели планируется дополнительно направить 120 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой думы.

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Данный вопрос накануне, 14 сентября, обсуждался на заседании парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению. Депутаты рассмотрели проект закона о внесении изменений в бюджет Ставрополья на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Замминистра финансов Ставрополья Александр Бондарчук пояснил, что субсидию в размере 120 млн рублей предлагается направить предприятию «Ставропольфармация» на закупку СИЗ и пополнение лекарственного запаса медицинских организаций региона. Министр здравоохранения края Владимир Колесников уточнил, что на эти средства будут приобретены антивирусные препараты и антибиотики, в том числе для лечения пациентов с COVID-19.

Комитет одобрил данную инициативу. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании краевого парламента.