Симферополь, , 10:14 — REGNUM Три детских сада закрыты, 21 класс школ отправлен временно на дистанционное обучение в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом на территории Республики Крым по данным на 15 сентября. Данные на заседании оперштаба привела министр образования и науки республики Валентина Лаврик, сообщает ИА REGNUM.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

»Прекратили деятельность три дошкольных образовательных организации, 21 класс в общеобразовательных учреждениях переведен на дистанционную форму обучения, это 0,7% от общего числа обучающихся и воспитанников», — сказала Валентина Лаврик.

Кроме того, как было заявлено на заседании оперштаба, с 8 сентября всех сотрудников школ обязали носить маски вне проведения уроков. В ближайшее время ожидаются проверки соблюдения режима в школах.