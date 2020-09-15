Барнаул, , 10:08 — REGNUM Регионы Сибири с переменным успехом борются с распространением коронавируса. Как сообщает оперативный штаб Алтайского края со ссылкой на данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за неделю с 8 по 14 сентября, самый высокий коэффициент заболеваемости SARS-CoV-2 на 100 тысяч человек всё ещё в Туве — 2 235,3. Также республика находится всё ещё на втором месте общероссийского рейтинга среди регионов с самыми высокими показателями после Ямало — Ненецкого автономного округа (2 624,4).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Индекс Тувы в 4,1 раза выше, чем в Алтайском крае и в 3,9 раза выше, чем в среднем по Сибири. Ближайшим соседом Тувы в рейтинге СФО остается Республика Алтай с показателем 1 178,2.

Алтайский край на 14 сентября достиг 533,9 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. Регион остается на том же 4 месте в СФО и на 30 месте в России среди субъектов с самыми благополучными показателями. Индекс увеличился за неделю на 18,3 пункта, чуть меньше, чем неделей ранее, когда рост показателя составил 18,5 пункта. На прошедшей неделе суточное число новых случаев коронавируса вновь колебалось незначительно: от 60 (8 и 14 сентября) до 64 (9 сентября).

По итогам недели число случаев COVID-19 в Алтайском крае перешагнуло отметку в 12 500 и на сегодняшний день составляет 12 588. Коэффициент распространённости заболевания в регионе остается ниже среднесибирского (571,2 рост за неделю на 23,4 пункта) а также общероссийского (727,5, увеличение на 25,6). Наилучшие показатели среди регионов Сибири по — прежнему в Кемеровской области — 284,8 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15 сентября, в Алтайском крае по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3797 пациента, +43 пациента за последние сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонией