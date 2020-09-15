Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Петербургские эксперты обнаружили в магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области опасную для человека продукцию из мяса птицы. Восемь из десяти образцов полуфабрикатов из курицы популярных торговых марок не отвечали требованиям безопасности. К такому заключению пришли эксперты Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Экспертиза куриного мяса проводится каждый год, и, как уточнили в организации, последние три года фиксируются нарушения. При этом в 2020 году результаты лабораторных исследований побили все антирекорды предыдущих лет: сальмонелла была обнаружена в мясной продукции двух птицефабрик, а листерии — сразу в пяти образцах.

Еще два образца не соответствовали санитарным требованиям по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ). Этот показатель в 1 грамме продукта не должен превышать пятисот тысяч единиц — в зависимости от части тушки. Однако при исследовании выяснилось, что этот показатель превышен от 3,2 до 30 раз.

Как пояснили в организации, показатель МАФАнМ может быть превышен из-за различных заболеваний, перенесенных птицей до забоя, а также из-за нарушения температурного режима при хранении, транспортировке или реализации полуфабрикатов.

По словам кандидата ветеринарных наук, руководителя научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Светланы Щепеткиной, в пределах допустимых значений содержание в продукции МАФАнМ для человека безопасно, но употребление мяса с высоким их содержанием может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.

«Самыми чувствительными к повышению данного показателя являются дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой», — сказала Щепеткина.

Употреблять в пищу такое мясо, даже после термической обработки, нежелательно. Токсины, содержащиеся в таком продукте, не выводятся из организма человека, а накапливаются.

Полностью «чистыми» с санитарной точки зрения оказались лишь два образца полуфабрикатов из мяса птицы из десяти, проверенных в аккредитованной испытательной лаборатории Росстандарта.