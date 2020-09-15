Симферополь, , 10:07 — REGNUM Кафе, рестораны и бары на территории Крыма после закрытия летних площадок должны будут установить в залах рециркуляторы воздуха, об этом, как сообщает ИА REGNUM, сказала 15 сентября на заседании регионального оперштаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В закрытых помещениях в эпидемический сезон, как только будут убраны летние площадки по техническим причинам, у всех должны находится рециркуляторы», — сказала Пеньковская, напомнив и о необходимости исполнять другие предписания, в частности, соблюдение дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, веранды и летние площадки ресторанов открылись в Крыму с 1 июня после более чем двухмесячного перерыва, затем заработали и внутренние залы.