Москва, , 10:07 — REGNUM Свыше 218 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 218 397 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 41,1 млн, из которых 218 тысяч были сделаны за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве вылечились от коронавирусной инфекции ещё 1086 пациентов.