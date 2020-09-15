Симферополь, , 10:00 — REGNUM 296 новых очагов коронавируса выявлено в Крыму за последнюю неделю, об этом говорилось 15 сентября на заседании регионального оперативного штаба, сообщает ИА REGNUM.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в основной части очагов коронавирус выявляется у одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом Роспотребнадзор считает ситуацию с распространением коронавируса контролируемой, хотя и отмечается некоторый рост — прежде всего в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.

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