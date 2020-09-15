Грозный, , 10:00 — REGNUM В Чечне 14 сентября открылся фестиваль рыболовного искусства «Грозная рыбалка. Осень 2020». Он проводится в республике впервые. Местом его проведения стало «Грозненское море», сообщили в пресс-службе министерства по туризму республики, которое выступило организатором мероприятия.

Ожидается, что участниками фестиваля станут около 300 любителей рыбалки. В числе приглашенных гостей Алексей Фадеев — профессиональный рыболов, чемпион мира по фидерной ловле, телеведущий, Петр Миненко — мастер спорта, чемпион России, неоднократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований по ловле рыбы поплавочной удочкой.

В фестивале будут разыграны призы в четырех номинациях: самый большой улов, самый точный заброс, самая большая рыба и самый юный рыболов. Победителей ждут ценные подарки от известного бренда KAIDA и организаторов фестиваля.