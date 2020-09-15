Челябинск, , 09:56 — REGNUM В Челябинской области ещё пять пациентов скончались после заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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84-летний гражданин скончался от COVID-19. Ещё четверо, среди которых 66-летний и 68-летний мужчины, а также женщины 84 лет и 91 года, умерли от других причин.

За весь период от ковида в регионе умерли 112 человек. Ещё 317 скончались от других причин.