Ханты-Мансийск, , 09:56 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 83 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 15 сентября: Ханты-Мансийск — 29 положительных тестов; Сургут — 15; Сургутский район — 8.

Всего с начала пандемии в Югре на 15 сентября зарегистрировано 20 748 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 19 931 человек, 178 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 15 сентября составляет 1,03.