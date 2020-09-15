Хабаровск, , 10:08 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Хабаровск в октябре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Регион получит от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи вакцину к середине октября.

Первыми планируют привить медработников из коронавирусных госпиталей, в том случае, если у них не будут выявлены иммуноглобулины класса M и G к SARS к COV-2, а также будет отрицательный результат ПЦР. Прививку делают добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Хабаровском крае лабораторно подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, один человек умер.