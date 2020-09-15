Тамбов, , 09:55 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 15 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Среди новых пациентов детей нет, во всех случаях носители были выявлены среди лиц, контактных с ранее заболевшими.

Всего в регионе за период пандемии подтвердилось 7153 случая заражения коронавирусом, 6605 выздоровели, 46 человек скончались. На госпитализации — 294 человека, из них диагноз «пневмония» у 224 человек.