Москва, , 09:54 — REGNUM Для российских туристов открывается ещё одно экзотическое направление для отдыха. С 1 октября 2020 года открывает границы Зимбабве, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В Зимбабве иностранным туристам будут доступны такие активные виды отдыха, как сафари, экскурсии на вертолетах, зиплайны, банджи джампинг и т. д. Но, по мнению туроператоров, туры в Зимбабве вряд ли буду т пользоваться большим спросом.

Авиабилет в октябре из Москвы в Зимбабве и обратно обойдется на двоих в 160−190 тыс. рублей. Кроме того, авиаперелет осуществляется с двумя пересадками в Дохе (Катар) и в Йоханнесбурге (ЮАР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для отдыха российских туристов открылись такие экзотические страны, как Танзания, Кения и Намибия.

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