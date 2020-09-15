Москва, , 09:53 — REGNUM Министерство внутренних дел России отказалось от законопроекта, который предусматривал введение ответственности за оскорбление сотрудников полиции в интернете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, добавил он, этот законопроект успел пройти общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года МВД предложило «уточнить гарантии правовой защиты» сотрудников полиции, введя административную ответственность за проявление неуважения к органам внутренних дел в интернете.

В законе предлагалось уточнить понятие «оскорбление сотрудника полиции» и приравнять к таковому распространение в сети «информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел России».

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