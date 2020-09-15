Тбилиси, , 09:54 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 170 случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем за время пандемии. Официальную информацию об этом 15 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявлено 2562 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. О новых случаях, когда люди победили коронавирусную инфекцию, не сообщается второй день подряд. Всего их 1369, или 53% от общего числа выявленных случаев заражения, при этом в начале месяца данный показатель был более 80%

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 6633 человека, в стационаре — 836.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии предыдущий рекордный показатель по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 был зафиксирован 14 сентября. Тогда коронавирус выявили у 165 человек. В большинстве случаев коронавирус выявляют в Аджарии и у тех, кто там побывал.

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