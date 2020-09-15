Сеул, , 09:53 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, из больницы выписаны два представителя сухопутных войск. В общей сложности в вооружённых силах Южной Кореи выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, из них из больницы выписаны 106 человек.

Отмечается, что на карантине находятся более 700 военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 106 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 391.

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