Симферополь, , 09:51 — REGNUM Только 4,3% жителей Республики Крым имеют иммунитет к коронавирусу. Данные 15 сентября на заседании оперштаба привела руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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Также, как сообщила Пеньковская, специалисты не обнаружили коронавирусной инфекции в пробах морской, питьевой воды и смывов. Всего было проверено около 700 проб.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре, несмотря на некоторый рост заболеваемости в регионе, ситуацию с коронавирусом считают контролируемой.

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