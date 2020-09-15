Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Всемирные студенческие спортивные соревнования пройдут в Екатеринбурге, даже если в Россию не смогут приехать спортсмены из дальнего зарубежья. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий.

Парламентария спросили, точно ли состоится Универсиада-2023, ведь до сих пор в Россию не прилетают спортсмены из дальних стран. Крицкий ответил, что в 2023 году они всё-таки доберутся до РФ, либо их заменят спортсмены из ближнего зарубежья.

«Студентам только свистни: бесплатные проезд, проживание и питание, взамен надо побегать, попрыгать. Знаешь, сколько их приедет!» — сказал депутат «Деловому кварталу».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года бюджет Универсиады-2023 увеличили на 6 млрд рублей. На подготовку и проведение соревнований потратят 64,7 млрд рублей.

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