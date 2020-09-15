Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве 19 сентября пройдёт благотворительный гастрономический забег Run & Eat, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Мероприятие состоится в парке Победы на Поклонной горе, старт запланирован на 10:00. Организаторы подготовят для спортсменов две дистанции в пять и десять километров. На трассе будут расположены пит-стопы для отдыха с закусками от гастрономических заведений. Бегунов ждут хот-доги, клаб-сэндвичи, панини, закуски из бекона с яблоками и другие блюда.

Принять участие в забеге могут все желающие в возрасте старше 14 лет.