Сан-Хосе, , 09:48 — REGNUM Костариканцы должны сплотиться и продемонстрировать солидарность и единство, чтобы выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Коста-Рики Карлос Альварадо.

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"Наиболее богатыми будут те, кто больше всех поддерживает выход из нынешнего кризиса. Солидарность и единство — это ключ [к успеху]», — сказал Альварадо.

По его словам, тысячи семей переживают сложные времена из-за пандемии и вызванной ею безработицы.

Альварадо подчеркнул, что народ Коста-Рики не будет терять «воодушевление, силу, мужество и убежденность» для преодоления кризиса.