Лондон, , 09:48 — REGNUM Студия Mediatonic построила специальный «Остров для мошенников», чтобы наказывать нечестных игроков в Fall Guys: Ultimate Knockout. Об этом 14 сентября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1305486801138790400

Разработчики решили отправлять всех читеров (игроки, использующие специальные программы для получения преимущества) на специальный остров, где они смогут играть только друг против друга. Однако вскоре от этой идеи пришлось отказаться — в сети появилось слишком много роликов с «хаосом, происходящим на «Острове для мошенников», из-за чего имидж проекта начал портиться.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это многопользовательская соревновательная аркада от британской студии Mediatonic. В ней группа геймеров проходит различные полосы препятствий на выбывание.

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