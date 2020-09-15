Южно-Сахалинск, , 09:47 — REGNUM Семья Чайченко из Южно-Сахалинска стала победителями во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Молодая семья», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Семье Евгения и Светланы Чайченко 9 лет. Они воспитывают двух сыновей и дочь. Светлана работает библиотекарем в музыкальной школе, Евгений — пожарным. Глава семьи занимается гиревым спортом и не раз становился победителем и призёром спартакиад.

«Каждый раз, участвуя в таких конкурсах, мы убеждаемся, что у нас в области много крепких и дружных семей, достойных признания и восхищения», — прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Во Всероссийском конкурсе, организованном Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие 342 семьи из 83 регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, отцовский капитал для многодетных семей в дополнение к материнскому капиталу предложили ввести власти Ульяновской области.