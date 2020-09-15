Симферополь, , 09:44 — REGNUM В Крыму наблюдается снижение доли случаев бессимптомного течения COVID-19 и рост числа случаев, когда на фоне инфекции развивается пневмония. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, заявила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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»Сегодня число случаев с бессимптомной клиникой сокращается. В 52% случаев с клиническими проявлениями наблюдаются пневмонии, отмечается значительный рост пневмонии», — сказала Пеньковская. Она призвала крымчан обращаться к медикам при первых симптомах ОРВИ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению Пеньковской, ситуация с коронавирусом в Крыму, несмотря на рост числа случаев в отдельных районах, контролируемая.

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