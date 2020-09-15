Грозный, , 09:44 — REGNUM В Чечне планируют построить 100 медучреждений в рамках программ модернизации и развития первичного звена здравоохранения республики. Такие планы власти региона рассчитывают реализовать в течение четырех лет — до 2025 года, сообщили 15 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Помимо этого, будет закуплено свыше 6 тыс. единиц медоборудования и приобретено более тысячи единиц автотранспорта.

«До 2025 года планируется закупка более 6000 единиц оборудования, более 1000 единиц автотранспорта, а также строительство 100 объектов с учетом численности населения и организации должной медицинской помощи», — приводит слова министра здравоохранения ЧР Эльхана Сулейманова пресс-служба главы региона.

По его словам, проект модернизации системы здравоохранения Чечни согласован с минздравом РФ и представителями 12 федеральных ведомств. Как отметил Сулейманов, проект признан лучшим из представленных всеми субъектами РФ.