Абуджа, , 09:44 — REGNUM Один из крупнейших профсоюзов работников здравоохранения Нигерии начал недельную забастовку, требуя повышения заработной платы своих членов и улучшения условий труда. Об этом сообщает BBC Africa.

Объединенный союз сектора здравоохранения, в который входят медсестры, фармацевты и лаборанты, также выразили возмущение в связи со слабо развитой инфраструктурой.

В профсоюзе заявили, что объявят бессрочную забастовку, если правительство не выполнит его требования в течение семи дней.

Напомним, что врачи в Нигерии ранее объявили забастовку по аналогичным причинам, но теперь приостановили свою забастовку, чтобы предоставить властям время удовлетворить их требования.