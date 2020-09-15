Киев, , 09:43 — REGNUM На границе Белоруссии и Украины между пропускными пунктами находятся сотни хасидов, которые пытаются въехать на территорию Украины. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан. Они не оставляют попыток попасть на Украину даже получив разъяснения и чётко осознавая ограничение въезда иностранцев», — сказано в сообщении.

Пограничники ограничили движение транспорта через пункт пропуска «Новые Яриловичи», поскольку ортодоксальные иудеи заняли проезжую часть. Автомобили направляют на другие пункты пропуска.

В пресс-службе рассказали, что массовый приток хасидов на границу начался 14 сентября во второй половине дня. С иностранцами встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он рассказал им о решении правительства Украины ограничить въезд на территорию страны до 28 сентября.

Напомним, ортодоксальные иудеи направляются в Умань на празднование Нового года (Рош ха-Шана). В городе находится могила духовного лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков спрогнозировал, что в 2020 году могилу Нахмана посетит на порядок меньше паломников — около 3 тыс.

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