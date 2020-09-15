Хабаровск, , 09:42 — REGNUM Безработица в Хабаровске демонстрирует рост — уровень достиг 3,06%. В списках ищущих работу — 10 179 хабаровчан, а центр занятости предлагает 6408 вакансий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В этот же период в 2019 году уровень безработицы в Хабаровске составлял 0,3%.

Вместе с тем по ряду макроэкономических показателей специалисты ситуацию оценивают как позитивную.

Отмечается положительная динамика в обороте организаций (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составляет +8%), в промышленном производстве (+10%), в объёме инвестиций в основной капитал (48,1 млрд рублей, что на 10% больше, чем за январь — август 2019 года). Оборот розничной торговли за январь — август увеличился на 16,2% и составил почти 50 млрд рублей.

Но в строительной отрасли наблюдается снижение. В обороте организаций, занимающихся строительством, — до 80,0%, в объёме отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности в части выпуска неметаллических строительных изделий и производства товарного бетона — до 96%. Ввод объектов жилья снижен до 51,3%.

Хабаровск продолжает участвовать в реализации пяти нацпроектов. Есть определённые достижения.

Как сообщало ИА REGNUM, на пособия по безработице до конца 2020 года Роструду нужно выделить ещё 54,3 млрд рублей. При этом уточнялось, что в ряде регионов уже наблюдается дефицит средств для выплат пособий.