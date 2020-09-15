Барнаул, , 09:39 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 15 сентября, по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3797 пациента, +43 пациента за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Тяжелобольных стало меньше на 14 человек за последние сутки (137 пациентов). На аппарате ИВЛ сейчас находятся 52 больных (+1 человек за последние сутки). Не обошлось без четырёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 394 человека.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 651 человек (+63 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 305 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, заболевших ОРВИ. SARS-CoV-2 выявлен у 993 детей до 17 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае среди пациентов с SARS-CoV-2 вновь отмечен рост больных пневмонией