Ставрополь, , 09:48 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 15 сентября достигло 13 тыс. 933. За прошедшие сутки в регионе выявили 136 носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Отметим, что более 130 случаев заражения коронавирусом фиксируется на Ставрополье пять дней подряд. Ниже ста этот показатель в регионе в последний раз опускался больше месяц назад — 11 августа.

Выздоровели в субъекте к настоящему времени 9 тыс. 610 пациентов с подтвержденным COVID-19 (+114 за сутки), или почти 69% инфицированных. Скончались в крае с начала пандемии 274 носителя коронавируса, трое из которых умерли накануне.