Симферополь, , 09:36 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса на территории Крыма контролируемая, хотя в отдельных районах и сложная. Об этом 15 сентября на заседании регионального оперштаба заявила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передаёт ИА REGNUM.

«Ситуация с коронавирусом в Крыму в целом контролируемая, в некоторых регионах полуострова — сложная. Общая тенденция — к увеличению случаев заражения», — сказала Пеньковская.

Она добавила, что в отдельных районах наблюдается подъём заболеваемости, однако он не скачкообразный. За последнее время ситуация осложнилась в Симферополе, Бахчисарайском районе, Кировском районе. Всего в регионе подтверждено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом — за весь период пандемии.

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