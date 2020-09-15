Балтимор, США, , 09:26 — REGNUM Представители студии Firaxis Games рассказали о новом дополнительном контенте для игры Sid Meier’s Civilization VI. Ролик с их комментариями был опубликован 14 сентября на официальном YouTube-канале франшизы.

Первая часть дополнения под названием New Frontier Pass добавит в игру две уникальные фракции: Галлию и Византию. Помимо этого, геймеров ожидают два лидера, два чуда света и новый режим «Трагичные века».

Релиз первой части Frontier Pass ожидается 24 сентября 2020 года. Она будет доступно на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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