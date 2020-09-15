Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбургской области рассматривают возможность проведения вакцинации против гриппа на территории торгово-развлекательных комплексов и торговых центров. Сейчас ведется разработка этого проекта, который в конце сентября планируют представить населению. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила глава минздрава региона Татьяна Савинова.

По ее словам, предполагается вынести вакцинацию за пределы поликлиник, чтобы не перекрещивать в медучреждениях потоки здоровых и больных людей. Проект планируют реализовать в крупных городах области.

Министр отметила, что Оренбуржье получило первый транш антигриппозной вакцины: 144 тыс. доз для детей и 239 тыс. доз для взрослых. Глава министерства призвала граждан пройти вакцинацию, подчеркнув, что в 2020/2021 году параллельно будут циркулировать два серьезных возбудителя — вирус гриппа и новый коронавирус, что может утяжелить течение заболевания.

Стоит отметить, идея создания мобильных пунктов для вакцинации населения против гриппа уже практикуется в Прикамье. Населению может получить прививку на территории крупных торговых центров, а также филиалов МФЦ.

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