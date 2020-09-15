Нижний Новгород, , 13:34 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 сентября выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 29 943 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки выписаны 112 нижегородцев, с начала наблюдения выздоровели 26 538 человек. Таким образом, 3403 жителя области пытаются побороть инфекцию в настоящее время.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались от последствий заражения коронавирусом 529 жителей области, трое — за минувшие сутки.

ИА REGNUM напоминает, по данным областного минздрава на 14 сентября, за предыдущие сутки коэффициент распространения инфекции снизился на 0,04 и составил 1,01. При этом показатель свободного коечного фонда составляет 15%, сократившись на 3% в течение предыдущих суток.