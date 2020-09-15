Уфа, , 09:23 — REGNUM 31 человек, инфицированный коронавирусной инфекцией, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

По его словам, всего в Башкирии было выявлено 8254 фактов заражения коронавирусом. В настоящий момент 31 пациент продолжает лечение в больницах, большинство пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. А два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Максим Забелин отметил, что справились с инфекцией всего 7722 человека, в том числе 56 человек выздоровели за минувшие 24 часа. Таким образом, победили инфекцию свыше 93,5 процентов человек, ранее инфицированных коронавирусом.

Отмечается, что за минувшие сутки не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. Всего же умер 31 пациент с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия открыла границу с Южной Осетией