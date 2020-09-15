Москва, , 09:16 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, предусматривающее открытие границы с Южной Осетией. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующее решение было принято ещё 10 сентября по итогам заседания оперативного штаба.

Помимо этого, правительство разрешило беспрепятственный въезд и выезд экипажам морских и речных судов, которые находятся в портах РФ. Ограничения сняты и для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого отечественными компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за границей в рамках международных договоров с иностранными партнёрами.

Также свободное пересечение границы разрешили тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании лётной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями.