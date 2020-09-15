Москва, , 09:18 — REGNUM Новый вид мошенничества угрожает гражданам — аферисты принялись открывать поддельные сайты нотариальных контор. Рекомендации о том, как избежать таких мошенников, опубликованы 15 сентября на сайте Роскачества.

Первым делом жулики обещают гражданам бесплатную юридическую консультацию и поторапливают их, утверждая, что мест на такие консультации осталось мало. Таким образом они хотят выманить человека на встречу и навязать ему платные услуги.

Эксперты советуют обращаться напрямую в нотариальные конторы и отказываться от общения с юристом через посредников. Актуальная и достоверная информация о нотариусах и их услугах размещена на портале Федеральной нотариальной палаты (ФНП) или на сайтах региональных нотариальных палат.

«Помните, что нотариус консультирует по вопросам совершения нотариальных действий бесплатно», — отмечают в Роскачестве.

Искать нотариуса через интернет следует с осторожностью, сайты мошенников могут оказаться даже на первой странице поисковой выдачи. Насторожить пользователя должно, к примеру, активное навязывание на сайте услуг.

Договор с нотариусом нужно прочесть внимательно, обратить внимание на мелкий шрифт и задать вопросы по непонятным пунктам.

«Если договор вызывает сомнения, лучше отказаться от его подписания или показать его другому, стороннему юристу», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.