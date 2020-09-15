Анадырь, , 09:23 — REGNUM На Чукотке с 5 по 11 сентября было зарегистрировано 287 случаев ОРВИ, что превышает пороговые уровни на 47%. Основная масса заболевших — взрослые, но есть и дети.

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Болеют дети всех возрастных групп от до года и старше. Отмечается прирост.

«В Анадыре было зарегистрировано 86 случаев ОРВИ, что в целом по городу это выше порогового уровня на 58%. Наивысший темп прироста отмечен среди детей от 7 до 14 лет на 168%», — рассказал ИА «Чукотка» замруководителя окружного Роспотребнадзора Василий Кирин.

Осложнилась ситуация по ОРВИ и в Анюйске, где заболели 42% воспитанников детского сада и 30% школьников. Сад и школу закрыли до 17 сентября на карантин. Случаев гриппа в округе пока не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за ОРВИ и коронавируса закрыты на карантин четыре школы и один класс.