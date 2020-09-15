, 09:06 — REGNUM Меры по локализации вспышки распространения коронавируса в Аджарии нужно успеть принять в течение двух недель. Это заявление 14 сентября в эфире телеканала «Палитраньюс» сделала первый заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

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"Локализовать ситуацию в Аджарии совершенно возможно. У нас есть еще две критические недели», — сказала представитель минздрава.

Габуния добавила, что через две недели будет видно, удалось ли купировать сложившуюся в Аджарии ситуацию или она распространилась на другие регионы страны. Замминистра также отметила, что для жителей Грузии нахождение в общественных местах без маски «должно стать социально неприемлемым поведением».

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в сентябре начался резкий рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них приходится на Аджарию, на курорты которой с августа приезжают жители со всех регионов страны. Пока власти не вводят строгих карантинных мер.