Калининград, , 08:43 — REGNUM Союз чеченской молодежи разберется с теми, кто мыл обувь в святом источнике при соборе Христа Спасителя в Калининграде. Об этом телеграм-каналу «Подъём» сообщил председатель организации Рустам Тапаев. По его словам, все участники осквернения святого источника попросят прощения за свои действия.

Тапаев отметил, что такое осквернение святых мест непозволительно ни для мусульманина, ни для представителя любой другой религии. В данном случае с земляками будут разбираться.

«Я уверен, что ребята извинятся. Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают», — приводит слова Тапаева телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное событие произошло в Калининграде 13 сентября. Несколько молодых людей, предположительно выходцы с Кавказа, помыли обувь в святом источнике в часовне, построенной в честь иконы Божьей Матери на территории храма на площади Победы.

Видео, на котором молодые люди комментируют свои действия словами: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», появилось в соцсетях и вызвало широкий общественный резонанс.

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