Москва, 15 сентября 2020, 08:35 — REGNUM Власти Москвы с 15 сентября запускают социальный проект для помощи детям-сиротам «Давай дружить!», сообщается на портале мэра столицы.
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Стать наставником может любой. Нужно только заполнить анкету на сайте проекта. Основная цель проекта — найти наставников для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
На сегодняшний день в Москве живут 20,1 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве на свет появились 137 тысяч 355 детей.
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