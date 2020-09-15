Москва, , 08:35 — REGNUM Власти Москвы с 15 сентября запускают социальный проект для помощи детям-сиротам «Давай дружить!», сообщается на портале мэра столицы.

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Стать наставником может любой. Нужно только заполнить анкету на сайте проекта. Основная цель проекта — найти наставников для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

На сегодняшний день в Москве живут 20,1 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве на свет появились 137 тысяч 355 детей.

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