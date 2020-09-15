Казань, , 08:36 — REGNUM В столице Татарии определились со сроками пуска тепла и старта отопительного сезона. Исходя из погодных условий, тепло в дома горожан начнут пускать 21 сентября. Об этом заявил мэр столицы Татарии Ильсур Метшин.

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Градоначальник поручил Исполкому рассмотреть сроки пуска тепла, так как синоптики прогнозируют похолодание. Во время пуска тепла будут работать телефоны горячей линии. Кроме этого, горожане смогут подать заявку в систему «Открытая Казань». Все шесть крупных источников теплоснабжения города, а также 185 котельных готовы к началу работы.

ИА REGNUM напоминает, действующие ограничения сдвинули плановые графики работ и опрессовки сетей в Казани. Тепловые хозяйства города в ходе подготовки к зиме провели ревизию, промывку и опрессовку 1,9 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В рамках капитального и текущего ремонта провели замену и реконструкцию 37 км трубопроводов. Финишная опрессовка теплосетей подтвердила готовность к отопительным нагрузкам.

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