Москва, , 08:34 — REGNUM Жёлто-оранжевые овощи и фрукты, богатые бета-каротином, стоит употреблять в пищу осенью, чтобы поддержать иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, передаёт 25 сентября RT.

Вещество бета-каротин, из которого организм синтезирует витамин А, играет важную роль для защиты от сезонных заболеваний. Он содержится в персиках, абрикосах, сливах, тыкве, моркови и дыне. При этом пить чистый витамин А опасно, он может быть токсичным.

«Витамин А — основной витамин, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов, бактерий», — пояснила врач.

Витамин А есть в молочных продуктах, но употреблять их нужно в меру из-за высокой жирности. Запас бета-каротина образуется в печени, в нужный момент он поступит в организм.

Ещё одно важное вещество — витамин С. Он помогает улучшить клеточный иммунитет и является хорошим антиоксидантом, защищает клетки организма от повреждений.

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