Алжир, , 08:37 — REGNUM Правительство Алжира объявило о снятии запрета на охоту, который ввели более 25 лет назад из-за исламистского восстания. Об этом сообщает BBC Africa.

По информации журналистов издания, запрет на охоту привел к резкому росту популяции кабанов, что вызвало серьезные проблемы в сельских районах, где они повредили сельскохозяйственные угодья.

«Разрешение на охоту будет действовать в течение следующих шести месяцев», — заявил министр сельского хозяйства Абдельхамид Хамдани.

В начале 1990-х годов власти решили конфисковать охотничьи ружья и запретили охоту после того, как вооруженные повстанцы начали красть у гражданского населения оружие и использовать его в своих нападениях.