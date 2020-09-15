Назрань, Ингушетия, , 08:28 — REGNUM В Ингушетии двое неизвестных расстреляли 49-летнего мужчину, который выходил из продуктового магазина. Инцидент произошел в городе Назрани, передает «Пятый канал».

По данным телеканала, убитый — 49-летний местный предприниматель Ахмед Баркинхоев. Его убийцы поджидали его у магазина, находятся в белом автомобиле ВАЗ-21 114. Когда тот вышел, один из них открыл стрельбу из пистолета. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

В Ингушетии после случившегося объявлен план «Перехват». Лиц, совершивших убийство, ищут. Наиболее вероятными версиями совершения преступления называются кровная месть и проблемы в бизнесе.