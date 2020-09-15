Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Хабаровский край получит из федерального бюджета 275,8 млн рублей на выплаты работникам домов престарелых и инвалидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Каждые две недели по 600 человек персонала в 16 соцучреждениях края заступают на вахту. 15 сентября заканчивается 10-я смена. Медики получают по окончанию вахты дополнительные выплаты в размере от 32 до 40 тыс. рублей.

В августе врио губернатора Михаил Дегтярёв подписал распоряжение о выделении более 80 млн рублей на допвыплаты.

С 21 по 30 сентября будут решены вопросы по поэтапному выходу стационаров из режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область получит 83 млн 435 тыс. рублей на выплаты соцработникам, которые работают в сменном режиме с коронавирусными пациентами и людьми из группы риска.