Норильск, Красноярский край, , 08:27 — REGNUM В Красноярском крае отменён 14-дневный карантин дней для прибывающих в аэропорты города Норильска и п. Хатанга. Решение принято в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Роспотребнадзоре региона.

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Отметим, что указ губернатора региона «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» с внесёнными изменениями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации края.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 сентября, в Красноярском крае выявлено 18 344 случая заражения коронавирусом.

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