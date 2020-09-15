Кызыл, , 08:24 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число зарегистрированных случаев достигло 7222.

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Диагноз подтвердился у 14 жителей Монгун-Тайгинского района, 5 жителей Тандинского района. По три случая выявлено в Кызыле, Кызылском, Сут-Хольском и Улаг-Хемском районах.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 52 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 47. За весь период выздоровело 6739 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом или 93,3% от всех заболевших», — добавили в минздраве.

В стационарах Кызыла находятся 58 тяжёлых больных, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Добавим, что всего в регионе за всё время эпидемии проведено более 211,2 тыс. исследований на коронавирус.

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