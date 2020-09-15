Токио, , 08:25 — REGNUM В Японии число людей старше 100 лет превысило 80 тысяч человек. Это следует из опубликованных 15 сентября данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

За последний год число столетних долгожителей увеличилось на 9176 и достигло 80 450 человек. 88% из них составляют женщины. Старейшая в Японии женщина проживает в префектуре Фукуока, ей 117 лет. Возраст старейшего мужчины, проживающего в префектуре Фукуока, 110 лет.

Напомним, что отметка в 70 тысяч столетних долгожителей была пройдена Японией в 2019 году. Эксперты прогнозируют при сохранении текущей демографической динамики сокращение населения Японии с нынешних 127 млн до 100 млн человек к 2053 году, и до 88 млн — к 2065. При этом люди в возрасте более 60 лет будут составлять 38% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Японии началась перепись населения, которая проводится каждые пять лет. В этом году жители в основном заполняют анкету через интернет, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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